Кондратьев: 230 кубанских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 июня поздравил выпускников с высокими результатами по ЕГЭ.

Глава Кубани сообщил, что на данный момент в крае уже 230 выпускников набрали по 100 баллов. При этом шестеро из них получили 100 баллов сразу по двум предметам.

«Наши ребята всегда показывают прекрасные результаты. Русский язык на максимальные баллы написали 95 одиннадцатиклассников, профильную математику — трое. Еще 85 учеников получили 100 баллов по литературе, 50 — по химии, трое — по географии. Поздравляю выпускников с успешным завершением этого трудного и судьбоносного этапа!», — написал Кондратьев в Telegram.

Экзаменационная кампания продлится до 1 июля. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(918)189-99-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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