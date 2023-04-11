Кондратьев: 20 школ на 26 тыс. учеников одновременно строят в Краснодаре

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 11 апреля в ходе совещания по строительству общеобразовательных учреждений в краевой столице.

По его словам, в Краснодаре с 2017 года открыли 20 образовательных учреждений, однако остается острая проблема дефицита школ.

«Чтобы все дети краевого центра учились в одну смену, нужно создать еще 75 тыс. мест. Сегодня мы смогли изменить подход к строительству, создать достаточную правовую базу, чтобы возводить новые микрорайоны комфортными для жизни. Сейчас одновременно возводим 20 школ на 26 тыс. учеников. Важно, чтобы сроки ввода домов совпадали со временем передачи социальных объектов. Об этом должны помнить все застройщики», — сказал Вениамин Кондратьев.

Краснодар является лидером по строительству школ в регионе, сообщил замглавы края Сергей Власов. К 1 сентября в краевой столице откроют пять школ почти на 6,5 тыс. мест, до конца года завершат строительство еще пяти учреждений почти на 6 тыс. мест.

Сейчас на территории Краснодара строятся 65 социальных объектов — 41 детский сад, 20 школ, 3 спортивных учреждения и одна поликлиника, доложил глава города Евгений Наумов. Кроме того, еще 29 детсадов и 14 школ, еще на две школы и 6 садов уже получены положительные заключения госэкспертизы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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