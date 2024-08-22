Около 180 млн рублей выделили на развитие газовых заправок в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о развитии газомоторной инфраструктуры в регионе.

По словам губернатора, Кубань на сегодня входит в пятерку регионов-лидеров России по уровню развития рынка газомоторного топлива.

«В этом году на развитие инфраструктуры направили 180 млн рублей. За счет освоения этих средств в этом году строим новые газовые заправки. Две — в Кущевском и Темрюкском районах — уже запустили», — сказал Кондратьев.

Глава региона уточнил, что завершают работы на объектах в Белореченском, Мостовском и Крымском районах. Всего за 5 лет на Кубани обустроили 18 таких станций.

Кондратьев отметил, что метан является самым экологически чистым видом топлива. В связи с этим на новые газовые заправки есть спрос на курортах и в районах с активно развивающимся сельским хозяйством.

Всего в крае работают 37 газовых заправок в 22 городах и поселках. Затраты на инфраструктуру позволяют компенсировать федеральные субсидии, выделяемые в рамках заключенного в этом году соглашения с Министерством энергетики РФ. Компенсируют из федерального и краевого бюджетов на перевод техники на природный газ. С 2020 года на эти цели направили более 350 млн рублей.

На Кубани выделяют деньги на покупку работающего на природном газе общественного транспорта. За последние 2 года в курортных городах появилось 240 новых автобусов на метане, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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