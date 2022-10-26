Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Большинство педагогов, получивших премию на Кубани, преподают русский язык, литературу, математику, химию и историю, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В прошлом году мы приняли решение выплачивать вознаграждение в размере 100 тыс. рублей учителям, которые подготовят стобалльников по результатам ЕГЭ. В 2022 году такую премию получили 167 педагогов из 36 муниципалитетов края», — сообщил Кондратьев.

По словам губернатора, больше всего лауреатов премии живут в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, а также Северском, Лабинском, Белореченском, Красноармейском, Тихорецком и Славянском районах.

По итогам экзаменационной кампании 2022 года по ЕГЭ 100 баллов набрали 197 школьников. Семь из них набрали максимально возможное количество баллов сразу по двум предметам.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани для педагогов доступен комплекс мер поддержки. Учителя ежегодно получают премии за подготовку призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Действует программа «Земский учитель», по которой педагоги, переехавшие на работу в сельскую местность, получают единовременную выплату в 1 млн рублей. С этого года педагоги могут воспользоваться региональной выплатой в 1 млн рублей на улучшение жилищных условий.

«Также более 400 заявок поступило на получение премии одаренным школьникам. Итоги будут известны до 1 декабря. 100 лучших выпускников получат по 50 тыс. рублей», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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