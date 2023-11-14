Кондратьев: 16 лесопарковых зеленых поясов сформировали в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 ноября рассказал о том, что площадь территорий с ограниченным режимом природопользования в регионе превысила 3,5 тыс. га.

По словам губернатора, активную работу для защиты зеленых насаждений в границах городов начали на Кубани после подписания президентом Владимиром Путиным в 2017 году закона о создании «зеленого щита». Первые лесопарковые пояса создали на площади более 200 га в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе.

«Сегодня подобных территорий уже 16, они составляют более 3,5 тыс. га. В 2023 году создали четыре — в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе», — сообщил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что развитие зеленых поясов естественным образом создает комфортные для жизни условия. Это необходимо в туристическом и рекреационном регионе. Они обеспечивают право жителей на благоприятную окружающую среду, в них установлен ограниченный режим природопользования.

Лесопарковые зеленые пояса появились вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, поселков Ильского в Северском районе, Мостовского и Псебай в Мостовском районе.

Работа по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных промышленных центров продолжается, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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