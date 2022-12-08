Кондратьев: 134 проекта кубанских НКО победили на конкурсе Фонда президентских грантов

Число некоммерческих организаций в регионе растет с каждым годом. Они создают общественные и инклюзивные площадки, а также реализуют благотворительные и социальные проекты, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

К примеру, в Сочи несколько лет работает центр адаптивного самбо для детей с ДЦП. В Новороссийске работает проект «Взрослая жизнь навсегда», помогающий людям с тяжелыми нарушениями в развитии социализироваться в обществе. Есть НКО, помогающие ветеранам, детям, малоимущим и приезжим из новых регионов РФ.

«Многие из этих инициатив реализуются благодаря федеральной поддержке. Наши НКО ежегодно оказываются среди лидеров в конкурсе Фонда Президентских грантов. В этом году 134 проекта вошли в число победителей», — написал Кондратьев в Telegram.

Фонд президентских грантов приглашает всех желающих присоединиться к обучению и разработать свой проект. Подать заявку можно на сайте.

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