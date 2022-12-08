Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: 134 проекта кубанских НКО победили на конкурсе Фонда президентских грантов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-134-proekta-kubanskih-nko-pobedili-na-konkurse-fonda-prezidentskih-grantov
Кондратьев: 134 проекта кубанских НКО победили на конкурсе Фонда президентских грантов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Число некоммерческих организаций в регионе растет с каждым годом. Они создают общественные и инклюзивные площадки, а также реализуют благотворительные и социальные проекты, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

К примеру, в Сочи несколько лет работает центр адаптивного самбо для детей с ДЦП. В Новороссийске работает проект «Взрослая жизнь навсегда», помогающий людям с тяжелыми нарушениями в развитии социализироваться в обществе. Есть НКО, помогающие ветеранам, детям, малоимущим и приезжим из новых регионов РФ.

«Многие из этих инициатив реализуются благодаря федеральной поддержке. Наши НКО ежегодно оказываются среди лидеров в конкурсе Фонда Президентских грантов. В этом году 134 проекта вошли в число победителей», — написал Кондратьев в Telegram.

Фонд президентских грантов приглашает всех желающих присоединиться к обучению и разработать свой проект. Подать заявку можно на сайте.

Читайте также: в Краснодарском крае ежегодно растет финансирование поддержки НКО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
В Краснодаре мужчина напал на соседского подростка в подъезде многоэтажки. Видео
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
В ДНР столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола: штрафы-2022
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Какие ежемесячные надбавки будут получать медики в России с 1 января
  2. Глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Маслов получил звание генерал-лейтенанта юстиции
  3. В Туапсинском районе в лобовом столкновении легковушек один человек погиб, трое пострадали
  4. В Новороссийске пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил двух женщин
  5. С декабря по март курорты Краснодарского края планируют принять 2,5 млн туристов
  6. Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях