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Кондратьев: 11 инженерно-технических центров развивают на предприятиях Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-11-inzhenerno-tehnicheskih-tsentrov-razvivayut-na-predpriyatiyah-kubani
Кондратьев: 11 инженерно-технических центров развивают на предприятиях Кубани
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала года предприятиям компенсируют до 95% расходов на открытие инженерно-технических центров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 22 ноября.

По словам главы региона, благодаря инженерно-техническим центрам можно внедрять в серийное производство новые технологии, производить импортозамещающую технику, а также повышать квалификацию работников и обучать начинающих инженеров и студентов профильных вузов.

«Мера поддержки касается приоритетных направлений промышленности — сельхозмашиностроения и станкостроения, производителей пищевого оборудования, утилизации отходов и радиоэлектроники. Сегодня в крае развиваем 11 подобных центров. До конца года на эти цели направим более 100 млн рублей», — отметил губернатор

Кондратьев подчеркнул, что за последние 8 лет предприятия Кубани увеличили мощности и приобрели новые компетенции. В регионе восстановили такие отрасли, как станкостроение, вагоностроение. Кроме того, в крае улучшают востребованные направления — фармацевтическую и медицинскую промышленность, а также радиоэлектронику. По словам Кондратьева, в планах финансировать инженерно-технические центры за счет краевого бюджета минимум ближайшие два года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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