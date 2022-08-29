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Комсомольский сквер в Сочи благоустроят в стиле архитектора Сергея Венчагова

Общество
29.08.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/komsomolskij-skver-v-sochi-blagoustroyat-v-stile-arhitektora-sergeya-venchagova
Видео канала «Кубань 24»

Работы проводят в честь 95-летия архитектора Сергея Венчагова. Уже сделан дренаж, сейчас выкладываются тропы и площадки из натурального камня. Затем установят около 700 растений и композиций.

Закончить воссоздание зеленого уголка планируют в конце октября.

«Необходимо заложить денежные средства на содержание, чтобы дальше специалисты ухаживали за ним. Чтобы эти все уголки знаменитого Венчагова в Сочи уже стабильно были и только развивались. Это история, и мы должны за ней следить», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В администрации города рассказали, что такие зеленые уголки будут появляться во всех районах Сочи. До конца года планируют благоустроить территории у библиотеки Пушкина и «Фестивального», сквер «Старый город» и площадку на Первомайской.

Читайте также: в Сочи до конца года благоустроят пять скверов и набережных.

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