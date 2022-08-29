Комсомольский сквер в Сочи благоустроят в стиле архитектора Сергея Венчагова
Общество
29.08.2022 12:44
Работы проводят в честь 95-летия архитектора Сергея Венчагова. Уже сделан дренаж, сейчас выкладываются тропы и площадки из натурального камня. Затем установят около 700 растений и композиций.
Закончить воссоздание зеленого уголка планируют в конце октября.
«Необходимо заложить денежные средства на содержание, чтобы дальше специалисты ухаживали за ним. Чтобы эти все уголки знаменитого Венчагова в Сочи уже стабильно были и только развивались. Это история, и мы должны за ней следить», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
В администрации города рассказали, что такие зеленые уголки будут появляться во всех районах Сочи. До конца года планируют благоустроить территории у библиотеки Пушкина и «Фестивального», сквер «Старый город» и площадку на Первомайской.
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