Комплексы для перевалки агропромышленной продукции откроют в порту «Тамань»

Меморандум о сотрудничестве инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозки сельхозпродукции подписали на ПМЭФ-2023.

Филиал ВТБ «Деметра-Холдинг» планирует к 2027 году построить в Тамани новые портовые комплексы. Благодаря им можно отгружать до 14 млн т зерна и продукции АПК, тогда как сейчас отгружается 3 млн т ежегодно.

«Рад, что на полях форума можем обсудить наши партнерские отношения и взаимовыгодные проекты. Благодарен за качественное развитие портовых сооружений в Тамани. Они были незаслуженно забыты, но благодаря вашей компании обретут новую жизнь. Вслед за портом начнет развиваться транспортная и железнодорожная инфраструктура. Вопросы их развития, увеличения пропускной способности – в числе приоритетов для Краснодарского края», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор добавил, что проект даст новые рабочие места, поспособствует росту налоговой базы, а для предприятий АПК позволит выйти на мировой рынок, увеличив объемы экспорта.

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отметил, что Кубань занимает лидирующее место в развитии инфраструктуры транспорта.

«Краснодарский край идет по пути привлечения частных инвестиций. Это такой же проект. Здесь важно найти баланс, а помощь региональных властей в этом вопросе – дорогого стоит, мы это ценим. Со своей стороны всегда поддержим такие необходимые отрасли инициативы», — подчеркнул Дружинин.

Работы пройдут по программе концессионного соглашения, средства краевого и федерального бюджета привлекать не будут.

«Для успешного развития важно создавать и развивать транспортную инфраструктуру, которая даст новый импульс экспортному потенциалу России. Например, будет способствовать росту цен на зерно и другую продукцию на мировом рынке», — сообщил генеральный директор ООО «УК Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Также Грибанов отметил, что из-за увеличения перевалки в порту «Тамань» снизится загрузка прилегающих дорог, в частности около Крымского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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