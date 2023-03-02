Компенсацию за газификацию домов получили более 1 тыс. 300 жителей Кубани

Об этом 2 марта сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального штаба по вопросу реализации президентской программы.

Участие в мероприятии приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главы профильных министерств и представители газораспределительных организаций.

«В послании Федеральному Собранию президент России объявил: программа догазификации будет бессрочной. Это позволит подключить еще больше домов. В прошлом году для льготных категорий мы предусмотрели краевую выплату в 100 тыс. рублей в качестве компенсации расходов на газификацию жилья. Инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи обращались с просьбами ввести такую меру поддержки. На сегодняшний день ей уже воспользовались более 1 тыс. 300 социально незащищенных жителей. Важно, чтобы все, кто имеет право, получили эти средства. Профильные органы власти и главы муниципалитетов должны держать этот вопрос на личном контроле», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор края Андрей Прошунин рассказал, что специалисты активно работают с отдельными категориями. Они разъясняют жителям, кто имеет право на получение выплаты. Он также напомнил, что газ бесплатно проводят только до границ земельных участков.

«Работа внутри домовладений ложится на самих жителей. Мы компенсируем льготным категориям средства на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. Начнем действовать по упрощенному механизму. Житель заключает договор на подключение дома к газу и пишет заявление, мы направляем деньги напрямую газовой компании», — сказал Прошунин.

Министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша сообщил, что этот новый порядок предоставления субсидий проходит заключительные согласования. Он будет принят в ближайшее время.

«Ранее получить эту меру поддержки могли инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и инвалиды войны, боевых действий и члены их семей без учета доходов, а многодетные семьи и пенсионеры, если их среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум. С 2023 года в льготные категории вошли и малоимущие семьи. Необходимые для выплат средства в бюджете предусмотрены», — сказал Гаркуша.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. За консультацией можно обратиться по телефону 8(800)55-000-55. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу — с 9:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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