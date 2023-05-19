Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Компания Volkswagen продала российский бизнес местному менеджменту

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-volkswagen-prodala-rossijskij-biznes-mestnomu-menedzhmentu
Компания Volkswagen продала российский бизнес местному менеджменту
Фото Simon, pixabay.com

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании, местному менеджменту.

Сообщается, что российский бизнес Volkswagen в РФ приобрело ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон». Об этом в компании Volkswagen сообщили 19 мая. Сделка включает производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес. Кроме того, складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Сделка одобрена российскими государственными органами, сообщает RT.

Читайте также: Decathlon нашел покупателя на часть магазинов в России.

Статьи
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Синдром хронической усталости: что это и как лечится
Синдром хронической усталости: что это и как лечится
Офтальмолог рассказала, сколько времени уходит на операцию по удалению катаракты
Офтальмолог рассказала, сколько времени уходит на операцию по удалению катаракты
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях