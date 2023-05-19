Компания Volkswagen продала российский бизнес местному менеджменту

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании, местному менеджменту.

Сообщается, что российский бизнес Volkswagen в РФ приобрело ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон». Об этом в компании Volkswagen сообщили 19 мая. Сделка включает производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес. Кроме того, складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Сделка одобрена российскими государственными органами, сообщает RT.

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