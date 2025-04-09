Компания «Техноавиа-Краснодар» поделилась опытом работы на форуме в Майкопе

Кубанская компания по производству спецодежды и средств индивидуальной защиты поделилась опытом работы в области охраны труда с коллегами из Республики Адыгея. В Майкопе прошел форум на эту тему. Встречу приурочили к Всемирному дню охраны труда. Говорили о том, как сократить травмы на производстве и не только.

С танцами и песнями встречали гостей республиканского форума в Адыгее, который приурочили к Всемирному дню охраны труда. Главным на встрече стала взаимная коммуникация. Основным партнером и модератором была компания «Техноавиа-Краснодар» при активной поддержке министра труда и социального развития Республики Адыгея Мирзы Джанбеча.

«Сессия, направленная на ознакомление работодателей с теми изменениями в законодательстве, которые произошли. Чего хотелось бы от этого мероприятия — это построить наше общение в форме диалога и ответить на все текущие вопросы», — отметил генеральный директор «Техноавиа-Краснодар» Сергей Панков.

«Цель — привлечь внимание всех заинтересованных лиц, органов власти, профессиональных союзов, чтобы сохранить здоровье и жизнь работников», — подчеркнул заместитель министра труда и социального развития Республики Адыгея Руслан Дауров.

Среди почетных гостей была и генеральный директор Национальной ассоциации охраны труда Ольга Кондратьева. Также на форуме организовали выставку образцов продукции компании. Уже больше 32 лет это ведущее предприятие является лидером в отрасли по производству спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты. Свои филиалы открыты в более чем 100 городах России, а также есть представительства в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Беларуси, Чехии и Азербайджане. Кроме того, компания проводит значительную экспертную работу в области охраны труда, тем самым улучшает условия для работников и сокращает профессиональные заболевания и производственные травмы.

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