Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Компания Swarovski планирует полностью уйти с российского рынка

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-swarovski-planiruet-polnostyu-ujti-s-rossijskogo-rynka
Компания Swarovski планирует полностью уйти с российского рынка
Фото unsplash.com

О намерении прекратить работу в РФ 9 марта заявил гендиректор Swarovski Алексис Назард. При этом сроки исполнения этого решения не уточняются.

Назард сообщил, что компания не может поддерживать замороженную деятельность в России. Он также подчеркнул, что уход Swarovski из России будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Австрийская компания Swarovski специализируется на изготовлении бижутерии из хрусталя. Работа магазинов и онлайн-продажи Swarovski в РФ были временно приостановлены в марте прошлого года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Купаться еще рано: до конца недели в Краснодарском крае будет очень тепло
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
  5. В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях