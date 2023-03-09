Компания Swarovski планирует полностью уйти с российского рынка

О намерении прекратить работу в РФ 9 марта заявил гендиректор Swarovski Алексис Назард. При этом сроки исполнения этого решения не уточняются.

Назард сообщил, что компания не может поддерживать замороженную деятельность в России. Он также подчеркнул, что уход Swarovski из России будет организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения.

Австрийская компания Swarovski специализируется на изготовлении бижутерии из хрусталя. Работа магазинов и онлайн-продажи Swarovski в РФ были временно приостановлены в марте прошлого года, сообщает ТАСС.

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