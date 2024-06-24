Компания «ССК» вручила ключи новоселам ЖК «Сегодня» в Краснодаре

Более 260 краснодарских семей получили свои квартиры в комфортных новостройках. Это дома с оборудованной зоной для отдыха с детьми, занятий спортом и площадками для игр. Для владельцев новых квартир дали концерт и разыграли призы в лотерее.

Музыка, песни популярных исполнителей и детский смех заполнили двор нового ЖК «Сегодня». Строительная компания «ССК» устроила праздник в честь выдачи ключей жителям второго литера жилого комплекса «Сегодня». В этом ЖК не только квартиры комфорт-плюс, но и дворовая территория создана для удобства жизни и отдыха.

«В жилом комплексе сегодня не только удобные планировки и красивые входные группы, здесь каждому жителю гарантирован интересный досуг, построены спортивные площадки и тренажеры, лаунж-зоны, пространство, наполненное зелеными насаждениями. Сегодня дети уже играют на современных и безопасных площадках», ― отмечает директор Краснодарского филиала «ССК» Сослан Гуккаев.

По словам новоселов, квартира ― их самый большой подарок. Бонусом ― полезные призы для дома организаторы разыграли в лотерее.

Еще три литера ЖК планируют достроить в следующем году. Тогда здесь будут жить более 1,5 тыс. семей. Для каждой предусмотрено место в наземном и подземном паркинге. Также на территории комплекса появится детский сад на 250 мест.

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