«Край добра» и «ССК» организовали праздник для пациентов ДККБ в Краснодаре

Пациенты Детской краевой клинической больницы на время покинули свои палаты, чтобы познакомиться с чудесами науки, например, как превратить живую розу в хрустальную, и чтобы научиться волшебным фокусам, сделать поделки своими руками, сфотографироваться со сказочными героями, получить подарки.

«Я побывал там, где пускают мыльные пузыри, и где жидкий азот — там с помощью банана делали молоток», — делится пациент Детской краевой клинической больницы Гоша Нателашвили.

«Нам очень нравится. Здесь весело, шумно, много мыльных пузырей шаров. Данил вот не может удержаться на месте — хочет бежать и играть», — рассказывает мама Даниила Полина Данилкина.

«Я думаю, что этот праздник мне запомнится на всю жизнь. Потому что столько интересного мне никогда не запоминалось даже на дне рождении», — говорит пациентка Детской краевой клинической больницы Анастасия Степко.

Здесь интересно и детям, и взрослым, а самое главное — все могут на время забыть о капельницах и уколах.

Варвара Рубилко находится в больнице уже два месяца. Девочка долгое время была в коме, а теперь заново учится улыбаться.

«Я уже успела сделать грим, сама сплела браслеты. Спасибо за праздник, он был нужен», — делится пациентка Детской краевой клинической больницы Варвара.

Праздничное настроение и подарки получили также пациенты онкоотделения, которым нельзя покидать свои палаты.

Праздник в день защиты детей на территории больницы устроили фонд «Край добра» и строительная компания ССК. Это уже стало доброй традицией.

«Край добра» уже более 10 лет делает такие праздники. Но вот такие масштабные, конечно, можем делать только благодаря нашим партнерам из бизнеса, которые не жалеют средств и времени. Здесь помимо наших студентов волонтеров, еще и сотрудники компании — они уже несколько лет, по традиции, приходят и помогают», — говорит руководитель благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук.

Строительная компания до конца года будет оплачивать авиа- и ж/д-билеты детям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в федеральных центрах.