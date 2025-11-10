Компания «ССК» вручила ключи новоселам ЖК «Песчаный» в Анапе

В Анапе вручили ключи от квартир нового современного жилого комплекса. Для сотен семей началась жизнь у моря.

С перерезания ленты начинается официальное открытие жилого комплекса «Песчаный». Несколько современных корпусов, более 530 квартир. Это первый завершенный из пяти проектов строительной компании «ССК» в Анапе. По этому случаю для новоселов организовали настоящий праздник. Для них подготовили развлекательную программу, угощения и фотозону. Самый значимый момент — вручение ключей.



«Выбирали специально, тут рядом вокзал, очень удобная инфраструктура. Море в 10 минутах. Квартира для отдыха, будем делать ремонт и наслаждаться в дальнейшем», — делится новосел Михаил Тихонов.

Насладиться можно не только удобной планировкой и видом на море. В домах — дизайнерские входные группы, где есть места для колясок, велосипедов и лапомойки. Еще одно преимущество — продуманная закрытая территория с детскими и спортивными площадками, а также отдельный паркинг на более чем 220 мест.

«Здесь продумана каждая деталь: от эргономичных планировок и безопасных дворов без машин до современных систем видеонаблюдения и зеленых зон для прогулок и отдыха. На территории — просторный паркинг для автолюбителей, разнообразные детские площадки и оборудованные спортивные зоны для жителей всех возрастов», — отмечает директор филиала «ССК» в Анапе Сергей Колесов.

А коммерческие помещения в будущем смогут предложить самые разнообразные услуги жильцам

Читайте также: в ЮФО благодаря инфраструктурным кредитам ввели около 3 млн кв. метров жилья.

Подпишись, здесь всегда интересно.