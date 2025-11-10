В ЮФО благодаря инфраструктурным кредитам ввели около 3 млн кв. метров жилья

Инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты (ИБК и СКК) являются эффективными инструментами комплексного развития регионов.

В Правительстве РФ отметили, что такие кредиты позволяют не только строить, реконструировать и ремонтировать важные объекты, но и обеспечивают сопутствующие социально-экономические эффекты.

В ЮФО с 2022 года благодаря инфраструктурным кредитам в эксплуатацию ввели около 3 млн кв. м жилья, привлекли свыше 315 млрд рублей внебюждетных инвестиций, а также создали порядка 10 тыс. рабочих мест, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Южный федеральный округ сегодня динамично развивается. Здесь сочетаются промышленность, сельское хозяйство и, конечно, туризм. Ежегодно регион принимает миллионы путешественников, поэтому уделяется большое внимание обновлению городской среды, модернизации инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни и отдыха. Социально значимые проекты в ЮФО реализуются в том числе благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам», — отметил Хуснуллин.

В 2025 году в России запускают механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Он станет продолжением программы ИБК. По словам Хуснуллина, на сегодняшний день за счет средств КИК одобрили финансирование 33 объектов и мероприятий во всех регионах ЮФО, в том числе и в Краснодарском крае. На обновление инженерно-коммунальной инфраструктуры выделят 30,17 млрд рублей.

В ЮФО благодаря механизмам ИБК и СКК завершили 97 объектов и мероприятий, в их числе — поставка нового общественного транспорта. Сейчас в работе находится 41 объект и мероприятие, из них 36 относятся к инженерно-коммунальной инфраструктуре.

Куратор программы инфраструктурных кредитов — Минстрой РФ. Сопровождение проектов на стадии реализации осуществляет публично-правовая компания «Фонд развития территорий», сообщает пресс-служба Правительства России.

