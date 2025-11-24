Компания «ССК» вручила ключи новоселам ЖК «Лучший» в Краснодаре

В Краснодаре вручили ключи от квартир сразу двух литеров современного жилого квартала. Его строят на Ростовском шоссе. По традиции для новоселов организовали праздничную программу.

В жилом квартале «Лучший» компания ССК реализует концепцию «15-минутного города» — вся необходимая инфраструктура рядом — от детских садов и школ до поликлиник, торговых и спортивных центров. Есть и собственный теннисный корт.



«Планирую семью! Жена и дети будут ехать на учебу, работу. Трамвай недалеко, транспорт доступный, поэтому именно этот район выбрал. Доступная школа, детский сад, торговый центр — все рядом. Хорошие дворы, широкие, парковочные места, мне понравились», — говорит житель Краснодара Самвел Амбарян.

Для удобства жителей на территории оборудованы спортивные и детские площадки, уютные зоны для отдыха и площадка для выгула собак. В десяти минутах езды на машине расположен «Город спорта». В домах дизайнерские входные группы, современные и вместительные лифты.

«Лучший» — больше, чем просто квартал. Это единая экосистема домов — город в городе. Здесь комфортные условия проживания, качество строительства, экологичность технологий и материалов сочетаются с близостью к транспортным развязкам, а также к важным объектам социальной и коммерческой инфраструктуры», — отмечает директор Краснодарского филиала «ССК» Сослан Гуккаев.

Также в квартале предусмотрены просторный паркинг, колясочные и лапомойки в подъездах, торговые галереи на первых этажах. Для застройщика выдача ключей стала важной вехой: возведение квартала находится на завершающем этапе. Сдать оставшиеся четыре литера планируют до конца года.

