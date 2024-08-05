Компания «ССК» торжественно вручила ключи новоселам ЖК «Дыхание» в Краснодаре

Комфорт, безопасность и уединение ― все это может предложить новый жилой комплекс в Краснодаре. Комплекс расположился вдали от городской суеты. При этом он полностью автономен: есть свой детский сад, строится школа, уже есть транспортная развязка.

По традиции, выдача ключей стала полноценным праздником. В развлекательной программе для счастливых новоселов ― выступление музыкальной кавер-группы, танцы, активности для детей и даже розыгрыш ценных подарков.

«Как раз микроволновка ― это супер. Мы хотели свою старую брать, но зачем старая, когда есть новая», ― делится победитель беспроигрышной лотереи Светлана Дорошенко.

На территории комплекса есть все необходимое для комфортной жизни ― развитая инфраструктура, большое количество детских и спортивных площадок.

«Жилой комплекс «Дыхание» ― это масштабный проект из 30 жилых корпусов. Две трети домов уже заселены, и сегодня мы вручаем ключи от еще четырех литеров. Дворы между этими домами благоустроены и идеально подходят для семейного отдыха. Здесь безопасно, можно поиграть в теннис или командные игры, сразиться на боксерском ринге, а также отдохнуть в тени деревьев», ― отмечает директор Краснодарского филиала «ССК» Сослан Гуккаев.

«Безумно рады. Все нравится, сейчас ждем ремонт, и заселяемся», ― говорит собственник квартиры в ЖК «Дыхание» Иван Конюхов.

Территория ЖК большая и благоустроенная, а квартиры светлые и эргономичные, что делает жилой комплекс «Дыхание» идеальным выбором для спокойной жизни.

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