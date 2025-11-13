Компания «СИБУР» открыла зону отдыха для студентов КубГТУ

В Кубанском государственном технологическом университете открыли новую зону отдыха для студентов.

У учащихся появилось комфортное пространство для общения, работы и выполнения заданий в тишине. Ее выполнили в корпоративных цветах крупной промышленной компании, которая помогает выпускникам с трудоустройством.



В Кубанском политехе теперь есть уютное пространство для вдохновения, общения и комфортной работы над заданиями между парами. Это бренд-зона в фирменном стиле «Новых ресурсов» — инжинирингового центра крупнейшей нефтехимической компании «СИБУР». Ее открытие стало символом взаимодействия организации с молодыми талантами и поддержки их развития.

«Для того, чтобы студенты хорошо учились, нужно не только работать достаточно эффективно, но и иметь возможность достаточно хорошо отдыхать. Чтобы они продолжали это делать, с учетом и корпоративного стиля, и корпоративного духа компании создано это пространство», — говорит проректор по учебной работе КубГТУ Евгений Дьяконов.

Компания тесно взаимодействует с КубГТУ. Сегодня в организации трудятся более 300 выпускников университета. Они разрабатывают новые технологические решения, стандарты проектирования и строительства, обеспечивая технологическую независимость России.

«Мы занимаемся и технологией, и электроснабжением, и теплотехникой, и строительством. Практически все специальности, выпуском которых занимается университет, востребованы и важны для нас, участвуют в нашей повседневной работе», — отмечает генеральный директор «Новые ресурсы» Виталий Протопопов.

Совместно с КубГТУ компания делает все возможное, чтобы профессия инженера в России была по-настоящему уважаемой, современной и востребованной.

