Компания «Щелково Агрохим» представила свою продукцию на «ЮГАГРО» в Краснодаре

Новейшие достижения отечественной селекции и широкий ассортимент российских препаратов для питания сельхозкультур представила на международной выставке «ЮГАГРО 2025» компания «Щелково Агрохим». Специалисты представили семена гибридных растений, которые успешно применяются в разных регионах России.

Внедрение передовых технологий, создание уникальных препаратов и возрождение отечественной селекции. В этих направлениях российский производитель «Щелково Агрохим» работает на протяжении 26 лет. Специалисты выводят семена ключевых культур: от сахарной свеклы и подсолнечника до сои и пшеницы. Их селекционные достижения ежегодно доказывают свою эффективность по всей стране. Но для того, чтобы добиться хорошего результата, гибридные растения корректируют и проверяют.

«Мы должны это испытать на комбинационную способность, осталась ли она, не снизилась ли урожайность, не упала ли масличность. Когда мы все это увидим, тогда гибрид, который мы получим, запустим в регистрацию», — говорит директор по науке «Актив Агро» Виктор Рядчиков.

В рамках 32-й выставки «ЮГАГРО» прошел круглый стол, на котором обсудили не только результаты уборки гибридных растений, но и способы их защиты. Для противостояния засухе и заморозкам компания производит листовые микроудобрения, аминокислотные биостимуляторы, регуляторы роста растений. Сохранить и улучшить почву помогают инновационные средства защиты растений. Около 15 новых экологичных продуктов представлены на выставке. На мастер-классах посетителей обучали передовым агроприемам, например, биологическому питанию сада.

«У нас задача — сохранение плодородия почв. Для этой цели мы разработали серию живых препаратов на основе бактерий. Не грибов, а бактерий, которые формируют почвенный биоценоз, то есть именно формируют благополучие и здоровье почвы», — отмечает генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

Комплексный подход позволил «Щелково Агрохим» установить в Орловской области два рекорда по урожайности озимой пшеницы. Также генеральному директору вручили официальный сертификат за достижение мирового рекорда за наибольшее количество зарегистрированных рекордов по урожайности и продуктивности сельхоз культур за последние пять лет. На стенде компании каждый желающий может детально изучить предлагаемый ассортимент и получить консультацию от сотрудников.

