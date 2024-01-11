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Компания Сергея Галицкого приобрела маслозавод в Кропоткине

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-sergeya-galitskogo-priobrela-maslozavod-v-kropotkine?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Компания Сергея Галицкого приобрела маслозавод в Кропоткине
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Информация об этом появилась в базе данных СПАРК. Сумма сделки не уточняется.

Принадлежащее Сергею Галицкому сельхозпредприятие «Юг» из Армавира приобрело 100% акций ООО «Южный полюс» из Кропоткина.

Компанию «Южный полюс» зарегистрировали в 2000 году. Она специализируется на производстве нерафинированных масел. Мощность предприятия — 3 млн бутылок емкостью 1 л. в месяц. По итогам 2022 года чистая прибыль «Южного полюса» составила 434 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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