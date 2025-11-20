Компания «Русторг» продемонстрировала сельхозшины на выставке в Краснодаре

Отбоя от посетителей на выставке «ЮГАГРО» не было у компании «Русторг». Их продукция заинтересовала покупателей своей надежностью и качеством.





Основной упор на высокое качество и доступные цены. Именно так компания торговый дом «Русторг» позиционирует свою продукцию: сельскохозяйственные шины для тракторов и комбайнов. На выставке «ЮГАГРО» предприятие участвует в пятый раз и демонстрируют как ходовые модели, так и новинки. Доверяют такой продукции и покупатели.

«Выбрали компанию «Русторг», бренд шин «Максам». Тестируем его уже более трех лет, довольны качеством, провели много испытаний. Большое количество клиентов довольных, мы также проводили испытания в крупных агрохолдингах», — говорит продакт-менеджер АСТ по направлению «Шины» Ирина Бем.

«Исходя из того, что наша доля рынка растет, что дилерская сеть укрупняется и с нами работают крупнейшие игроки рынка, то шина ведет себя хорошо. Самое главное, чтобы почва не страдала, соответственно, стоимость шины соответствовала ожиданиям аграриев», — отмечает генеральный директор ТД «Русторг» Елизавета Богородская.

Чтобы не наносить урон плодородному слою, шины на технику нужно подбирать правильно. Для этого они должны работать при сниженном давлении, а протектор — быть мягким, но при этом устойчивым к внешним порезам. Контролировать эти параметры в режиме реального времени помогают технологии.

«Когда мы ставим датчик в шину, мы можем в режиме онлайн контролировать, какие происходят у нас изменения как в температуре, так и по давлению, также это показатели пробуксовки. Мы можем дистанционно отследить, что произошло с шиной и моментально отреагировать на то, чтобы ее спасти», — рассказывает генеральный директор «Кода» Кирилл Радев.

Компания показала высокие темпы роста, вместе с этим увеличились и объемы продаж.

«Сейчас мы видим, что буквально с 50 шин в 2021 году мы выросли уже на более 5 тыс. шин в 2025 году. Это стократное превышение количества. Мы видим только в будущем развитие нашего бренда на территории нашей страны, потому что продукт действительно достойный, отвечает всем требованиям», — подчеркивает руководитель департамента сельскохозяйственных и лесных шин ТД «Русторг» Михаил Базан.

За годы интенсивной эксплуатации «Максам» заслужил репутацию премиального китайского бренда и вошел в десятку крупнейших мировых шинных производителей.

