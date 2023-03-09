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Компания Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-michelin-vedet-peregovory-o-prodazhe-biznesa-v-rossii
Компания Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Фото unsplash.com

Об этом сообщили представители французского производителя шин Michelin.

Компания отказалась от идеи передать управление над российскими активами местному руководству из-за различных сложностей и уже активно ведет переговоры с одним из отечественных предприятий о продаже бизнеса. С кем именно не уточнили. Сделку рассчитывают завершить в ближайшее время.

Michelin заявил о приостановке работы в России в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине. Спустя несколько месяцев компания оценила финансовые потери от приостановки работы в РФ в 202 млн евро, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: производитель шин Continental объявил о планах уйти с российского рынка. Об этом сообщил генеральный директор немецкой компании Continental AG Николай Сетцер на корпоративном сайте.

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