Компания Michelin ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Об этом сообщили представители французского производителя шин Michelin.

Компания отказалась от идеи передать управление над российскими активами местному руководству из-за различных сложностей и уже активно ведет переговоры с одним из отечественных предприятий о продаже бизнеса. С кем именно не уточнили. Сделку рассчитывают завершить в ближайшее время.

Michelin заявил о приостановке работы в России в марте прошлого года после начала специальной военной операции на Украине. Спустя несколько месяцев компания оценила финансовые потери от приостановки работы в РФ в 202 млн евро, сообщает РИА «Новости».

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