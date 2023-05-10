Компания из Краснодарского края будет поставлять товары в Сингапур

Выпускающее снеки кубанское предприятие договорилось о поставках пробной продукции на международной выставке продуктов питания и напитков FHA Food & Beverage ASIA. Центр поддержки экспорта обеспечил участие компании в этой выставке. В нее включились 1,3 тыс. предприятий из числа лидеров отрасли.

По словам директора Центра поддержки экспорта Краснодарского края Романа Воротникова, возможность представить товары на индивидуальном стенде международной выставки появилась у компании после ее победы в краевом конкурсе «Экспортер года».

«Это позволило предприятию выгодно презентовать свои товары и наработать хорошую базу бизнес-контактов для выхода на новый уровень развития в экспортной деятельности», — рассказал Роман Воротников.

Производитель представил на выставке свыше 12 линеек своей продукции, ее большая часть — натуральные снеки. Кроме того, это ягодная и яблочная пастила, фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, соки, яблочные сухарики, а также «твердый» мед.

FHA Food & Beverage ASIA — крупнейшая международная выставка в Юго-Восточной Азии. Она каждый год собирает производителей продуктов питания со всего мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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