Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Компания из Краснодарского края будет поставлять товары в Сингапур

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-iz-krasnodarskogo-kraya-budet-postavlyat-tovary-v-singapur
Компания из Краснодарского края будет поставлять товары в Сингапур
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выпускающее снеки кубанское предприятие договорилось о поставках пробной продукции на международной выставке продуктов питания и напитков FHA Food & Beverage ASIA.  Центр поддержки экспорта обеспечил участие компании в этой выставке. В нее включились 1,3 тыс. предприятий из числа лидеров отрасли.

По словам директора Центра поддержки экспорта Краснодарского края Романа Воротникова, возможность представить товары на индивидуальном стенде международной выставки появилась у компании после ее победы в краевом конкурсе «Экспортер года».

«Это позволило предприятию выгодно презентовать свои товары и наработать хорошую базу бизнес-контактов для выхода на новый уровень развития в экспортной деятельности», — рассказал Роман Воротников.

Производитель представил на выставке свыше 12 линеек своей продукции, ее большая часть — натуральные снеки. Кроме того, это ягодная и яблочная пастила, фруктовые чипсы, ягодно-ореховые миксы, соки, яблочные сухарики, а также «твердый» мед.

FHA Food & Beverage ASIA — крупнейшая международная выставка в Юго-Восточной Азии. Она каждый год собирает производителей продуктов питания со всего мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: из-за дефицита фенольной смолы может пострадать производство фанеры в России.

Статьи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
7 способов не переедать
7 способов не переедать
Паническая атака: что это и как успокоиться
Паническая атака: что это и как успокоиться
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 мая
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Оружие Победы: огнемет РОКС-3 — смерть в ранце
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях