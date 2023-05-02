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Из-за дефицита фенольной смолы может пострадать производство фанеры в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-defitsita-fenolnoj-smoly-mozhet-postradat-proizvodstvo-fanery-v-rossii
Из-за дефицита фенольной смолы может пострадать производство фанеры в России
Фото unsplash.com

В апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий России возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры.

В связи с этим ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены на фанеру. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности обратилась в Минпромторг и Торгово-промышленную палату РФ с просьбой ограничить экспорт фенола.

По мнению представителей мебельной отрасли, если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство мебельных фабрик могут прекратить работу. По словам экспертов, нехватка фенола связана с отсутствием сырья — бензола, который нефтехимические компании экспортируют в Азию.

В Минпромторге сообщили, что производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола. В мае также увеличат выпуск, пишет «Коммерсантъ».

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