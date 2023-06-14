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Компания из Краснодара обеспечит поставку 20 электробусов в Ростов-на-Дону

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-iz-krasnodara-obespechit-postavku-20-elektrobusov-v-rostov-na-donu
Компания из Краснодара обеспечит поставку 20 электробусов в Ростов-на-Дону
Фото rostov.aif.ru

Речь о модели электробуса КамАЗ-6282. Два десятка таких машин общей стоимостью более 920 млн рублей поставит ООО «Дилерский центр Юг» по итогам конкурса, объявленного дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Электробусы должны прийти в Ростов-на-Дону до 15 ноября. Минимальная вместимость каждой машины — 85 человек. В них предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, кондиционер, система климат-контроля и спутниковая навигация.

Также в салоне электробусов пассажирам будут доступны USB-порты для зарядки мобильных телефонов, светодиодное табло, видеорегистратор и терминалы для оплаты, пишет газета «Аргументы и Факты».

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