Компания IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Сведения об этом сдержатся в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Согласно размещенной в документе информации, срок действия исключительного права — до 28 июля 2033 года. Правообладателем указана IKEA Systems B.V (Нидерланды). Товарный знак представляет собой черную надпись IKEA на белом фоне.

Указано также, что заявка на регистрацию была размещена в Роспатенте в 2023 году.

На данный момент официальных комментариев от компании IKEA не поступало, пишет газета «Известия».

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