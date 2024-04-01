Компания Галицкого «Инвестстрой» получила 3,4 млрд рублей прибыли в 2023 году
Экономика
01.04.2024 20:29
Чистая прибыль компании кубанского бизнесмена Сергея Галицкого по итогам 2023 года составила 3,4 млрд рублей.
Выручка от продаж в прошлом году — 709,9 млрд рублей, годом ранее — 40,6 млрд рублей. Чистые активы — 9,5 и 6,1 млрд соответственно. Денежный поток в 2023 году снизился до 33,7 млрд рублей, в 2022 году — вырос до 37 млрд рублей.
По итогам 2022 года у компании был убыток в размере 7,7 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».
Читайте также: Сергей Галицкий поднялся на 17 позиций в рейтинге богатейших людей мира.