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Компания Галицкого «Инвестстрой» получила 3,4 млрд рублей прибыли в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-galitskogo-investstroj-poluchila-3-4-mlrd-rublej-pribyli-v-2023-godu
Компания Галицкого «Инвестстрой» получила 3,4 млрд рублей прибыли в 2023 году
Сергей Галицкий. Фото scoopnest.com

Чистая прибыль компании кубанского бизнесмена Сергея Галицкого по итогам 2023 года составила 3,4 млрд рублей.

Выручка от продаж в прошлом году — 709,9 млрд рублей, годом ранее — 40,6 млрд рублей. Чистые активы — 9,5 и 6,1 млрд соответственно. Денежный поток в 2023 году снизился до 33,7 млрд рублей, в 2022 году — вырос до 37 млрд рублей.

По итогам 2022 года у компании был убыток в размере 7,7 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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