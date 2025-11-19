Компания «ФосАгро-Регион» приняла участие в выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре

На выставке не только простор для тематических стендов — здесь же участники заключают партнерские соглашения и посещают семинары, где обсуждают ключевые проблемы отрасли.

На крупнейшей аграрной выставке страны «ФосАгро-Регион» — лидер по поставкам минеральных удобрений российским аграриям — традиционно представляет эффективные системы минерального питания, агрономические сервисы и широкий ассортимент семян отечественной селекции. В Краснодарском крае уже более четверти века работает кубанская региональная компания. Ее специалисты взаимодействуют напрямую с хозяйствами и помогают достигать стабильных и высоких результатов.

«Те хозяйства, которые с нами работали, получили уже выше урожайность, была лучше у них экономическая ситуация, они получили дополнительные финансовые вливания», — говорит директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань.

В ассортименте компании более 60 марок гранулированных и жидких минеральных удобрений, а также отечественные сорта и гибриды подсолнечника, кукурузы, сои, рапса и других культур. Компания не только поставляет семена, но и консультирует по всем этапам возделывания.

— Помимо того, что мы расширяем марку продажи минеральных удобрений, мы будем расширять ассортимент семян отечественной селекции, также мы больше внимания будем уделять агрономическому сопровождению.

У компании — разветвленная логистическая база, пять центров дистрибуции, которые сегодня становятся еще и краевой производственной базой.

— Мы открыли новый комплекс в Выселковском районе по производству гранулированного сульфат-аммония. Это комплексное удобрение с серой, оно востребовано на кубанской земле, его применение позволяет получать более качественную продукцию.

В рамках выставки «ФосАгро-Регион» заключила соглашение о сотрудничестве с ведущим селекционно-семеноводческим холдингом. Компании займутся не только продвижением новых сортов и гибридов, но и выработают технологии, которые повысят их продуктивность и будут способствовать стабильным урожаям.

«Мы видим большой потенциал в обмене опытом между нашими компаниями, а также в совместной работе над технологическими решениями — от генетики и качества семян до питания», — рассказывает генеральный директор ООО «Золотой початок продажи» Сергей Петров.

За последние два года компания увеличила поставки семян отечественной селекции по всей стране в 16 раз. Всего в ассортименте насчитывается 60 сортов и гибридов сельхоз культур.

