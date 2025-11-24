Компания «Догма» высадила аллею плодовых деревьев в Краснодаре

Персики, абрикосы, вишни и сливы. Аллею плодовых деревьев высадили на Западном обходе Краснодара. Новый зеленый массив стал важным шагом в благоустройстве общественных территорий.

Улицу Ивана Беличенко в шестой очереди микрорайона «Самолет» украсили 150 деревьев. Его возводит компания «Догма». Аллея появилась в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. Сотрудники компании и местные жители высадили 141 плодовое дерево и 6 ликвидамбаров.



«У нас сегодня с вами настоящий субботник в нашем самом большом в стране жилищном комплексе «Самолет». Сегодня он проходит силами сотрудников компании «Догма», чтобы высадить один из участков нашей аллеи деревьями», — отмечает старший вице-президент ГК «Догма» Артем Колесников.

К выбору посадочного материала подошли внимательно. Деревья привезли из Италии.

«Мы эту высадку затеяли, потому что у нас возникла идея сделать для жильцов сад, в котором у нас будут плодовые деревья, куда смогут прийти дети — как мы помним это в нашем детстве, когда мы могли сорвать какие-то плоды на улице и поесть их», — делится руководитель управления озеленения и благоустройства ГК «Догма» Николай Михайлов.

Все саженцы привиты. Это персики, абрикосы, вишня и слива.

«Технология посадки очень простая. В уже готовую яму размещаем саженец абрикоса, хорошо засыпаем землей, уплотняем и посыпаем корнеобразующими удобрениями. Уже через год на этом дереве появятся первые плоды», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

Участие в высадке деревьев приняли десятки семей. Для многих это возможность не только внести личный вклад в благоустройство придомовой территории, но и приучить детей к трудовому воспитанию.

«Мы приучаем детей к такому полезному труду, как облагораживание территорий, чтобы все понимали — насколько это важно и ценно», — рассказывает жительница ЖК «Самолет» Татьяна Тимофеева.

Двухкилометровую аллею будут засаживать поэтапно. В последующие высадки компания планирует привлекать не только сотрудников, но и приглашать местных жителей для создания уютной и зеленой среды для нескольких поколений.

