Проект озеленения «Дерево нашей семьи» стартовал в Геленджике

Благоустройство территорий в городе-курорте организовали по инициативе местных общественников.

Как сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов, в рамках проекта по озеленению «Дерево нашей семьи» в сквере у школы № 1 высадили молодые саженцы сибирских и атласских кедров, крымских сосен, тисов, олеандров и каштанов.

В высадке участвовали жители близлежащих домов, представители политических партий, Юнармии, депутаты, а также семьи участников СВО и многодетные семьи.

Глава города отметил, что проект позволит озеленить несколько городских районов.

«Благодарю всех, кто поддерживает эту инициативу. Добавляем зелени во дворах и на улицах — такой город хочется беречь», — написал Богодистов в Telegram.

