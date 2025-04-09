Компания DOGMA открыла соседский центр в микрорайоне «Самолет» в Краснодаре

Жить стало лучше, жить стало веселее. Первый соседский центр открылся в одном из микрорайонов Краснодара.





Первый и единственный. Так торжественно открыли новый соседский центр в микрорайоне «Самолет». Это не просто клуб, а многофункциональная площадка, где новоселы смогут найти новые увлечения и полезные знакомства.

«Сегодня состоялось открытие первого соседского центра от федеральной строительной компании DOGMA. Мы открыли дом для нашего комьюнити центра в микрорайоне «Самолет». В этом месте жильцы смогут встречаться, общаться, учиться. Здесь можно будет проводить качественный досуг», — отметила коммерческий директор Жанна Белянкина.

Соседский центр создали по инициативе застройщика для жителей микрорайона. Новое пространство не только разнообразит досуг, но станет рабочей площадкой.

«У нас имеется пространство для работы удаленно. Вместо того, чтобы посещать кафе, можно спокойно работать в соседском центре. Также имеется удобная кухня, комната тишины, пространство для организации детских праздников, арт-мастерских и так далее. Самое ключевое для нас — это многосценарность этого пространства», — подчеркнул руководитель проекта Александр Скорняков.

После торжественного открытия для гостей и новоселов праздник продолжился. Опытные коучи провели лекции по йоге, ведению соцсетей, а также мастер-классы по лепке, живописи и актерскому мастерству. Соседский центр — это незаменимая вещь для всех, кто живет в мегаполисе. Здесь есть переговорные комнаты, кабинеты для занятий с педагогом, пространство для событий и игровые комнаты для детей.

«Я как мама в декрете особенно рада комнате тишины. Это прекрасное решение, когда хочется побыть в одиночестве, когда хочется закрыться и немного отдохнуть», — поделилась местная жительница Ангелина Цюра.

Комфорт и качество жизни для своих жильцов — уже 13 лет главные критерии строительства для федерального девелопера DOGMA. За это время компания построила почти 2 млн кв. метров жилья. И строительство новых объектов продолжается.

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