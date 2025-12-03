Компания «Азимут» в марте 2026 года откроет рейсы из Сочи в Саудовскую Аравию

Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова.

Рейсы по маршруту Сочи — Эр-Рияд будет выполнять авиакомпания «Азимут». Полетная программа стартует с 22 марта 2026 года. Продажа билетов уже открыта.

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Для перевозки пассажиров будут использоваться воздушные суда SSJ-100. Общее время в пути от Сочи до столицы Саудовской Аравии составит 4 часа 5 минут.

Саудовская Аравия станет четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи после ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Подробную информацию о стоимости билетов и порядке их приобретения можно уточнить на сайте авиакомпании или онлайн-агентств.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией заработает в начале 2026 года. Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов подписали 1 декабря.

