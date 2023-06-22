Компания Абрамовича в Геленджике за прошлый год увеличила выручку в восемь раз

Фирма «УК «Юг Эстейт»», основанная в 2021 году мультимиллионером Романом Абрамовичем, за 2022 год достигла впечатляющих результатов.

Выручка компании увеличилась в восемь раз, достигнув отметки в 60,2 млн рублей. Несмотря на такой резкий рост, чистая прибыль составила лишь 178 тыс. рублей.

Основной вид деятельности ООО «УК «Юг Эстейт»» — управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение. Возглавляет компанию Ольга Антипова, руководившая в 2014 году подконтрольным структурам Абрамовича петербургским ООО «Айрис Новая Голландия», которое позднее было ликвидировано, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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