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Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/predstaviteli-abramovicha-oprovergli-informatsiyu-o-peredache-im-ukraine-3-mlrd-dollarov
Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов
Фото Сергея Карпухина/ТАСС

Ранее в британских СМИ появилась информация, что бизнесмен Роман Абрамович передаст в Фонд Украины около 3 млрд долларов, вырученных от продажи ФК «Челси». Эти деньги находятся на «замороженном» банковском счете в Великобритании.

Однако представители бизнесмена объяснили, что он не имеет доступа к деньгам, полученным от продажи «Челси». Ими распоряжается британское правительство.

«Господин Абрамович не имеет доступа к данным средствам и не участвует в процессе их распределения», — заявили в пресс-офисе бизнесмена.

Представители уточнили, что перед продажей «Челси» Абрамович заявил, что эти средства необходимо направить в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. При этом после продажи футбольного клуба, деньги не перевели на счет Абрамовича.

Бизнесмен вошел в санкционный список британских властей в марте прошлого года из-за начала специальной военной операции на Украине. В мае состоялась сделка по продаже «Челси» бизнесмену из США Тодду Боэли. За клуб выплатили почти 3 млрд долларов.

Российский бизнесмен купил «Челси» у Кена Бейтса в 2003 году за 233 млн долларов, сообщает ТАСС.

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