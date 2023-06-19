Компании Краснодарского края подписали первые соглашения о поставках продукции в Иран

Делегацию Кубани на международной выставке Iran Agrofood-2023 в Тегеране возглавил замглавы региона Александр Руппель.

Кубанские бизнесмены провели более 100 встреч с представителями иранских компаний, обозначили предварительные договоренности о поставках сельхозкультур и подсолнечного масла, а также линий по выдуву ПЭТ-тары. Подписаны соглашения о поставках в Иран зерновых, зернобобовых и масличных культур,

«В 2022 году внешнеторговый оборот Краснодарского края с Ираном вырос в 1,5 раза, большую долю товарооборота составляет именно экспорт», — отметил Александр Руппель.

Основная часть поставок из Краснодарского края в республику приходится на долю сельхозпродукции, что открывает большие возможности для развития сотрудничества. Диалог с представителями официальных и деловых кругов Ирана будет выстроен на основе потребностей кубанских предприятий в импортной продукции и их возможности поставок собственных товаров, сообщил вице-губернатор.

По словам представителя совместной Ирано-Российской торговой палаты Рошана Йекта, иранский бизнес заинтересован в создании совместных предприятий как на территории Ирана, так и в Краснодарском крае. Также они проявляют интерес к возможностям региона в области строительства и промышленности, в том числе в отношении производства сельхозмашин и металлургической продукции.

«Мы могли бы подписать рамочное соглашение о сотрудничестве. И для планомерного движения вперед предлагаем также составить на его основе конкретную дорожную карту. Прописать в ней объемы, сроки и ответственных по всем направлениям взаимодействия, начиная от взаимных поставок продукции и заканчивая открытием совместных производств и предоставлением мер господдержки. По такой схеме мы уже сотрудничаем с Республикой Беларусь, и этот алгоритм показывает высокую продуктивность», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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