Компании из Китая заинтересовались проектом строительства трассы Джубга — Сочи

Об этом сообщил первый заместитель главы госкомпании «Автодор» Игорь Коваль на конференции-форсайт «Из 2013-2023 в 2024-2030».

«Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера: трассы Джубга-Сочи на сегодняшний момент. Они обличены в юридические лица на территории РФ», — сказал он.

Коваль уточнил, что китайские компании могут принять участие в строительстве новой трассы в Краснодарском крае в роли концессионеров, вкладывая свои деньги в проект. По его словам, с партнерами из Китая уже велись обсуждения на эту тему, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе ГК «Автодор» отметили, что компания выступает за привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации актуальных дорожных проектов, в том числе строительства новой трассы Джубга — Сочи. Для этого предлагается задействовать все доступные инструменты государственно-частного партнерства.

Читайте также: строительство платного обхода Адлера трассы Джубга — Сочи одобрено «Автодором». Совет директоров госкомпании «Автодор» 18 сентября предварительно одобрил сделку по строительству платной дороги протяженностью 7,7 км.