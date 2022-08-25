Компании Citigroup и Grundfos объявили о прекращении работы в России

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В американкой компании Citigroup 25 августа заявили о намерении свернуть бизнес в РФ.

«В рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России», — говорится в заявлении Citigroup.

Компания начнет сворачивать операции в России уже в третьем квартале 2022 года. Это затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников и 15 отделений.

По данным на конец второго квартала, присутствие Citigroup в России финансовом выражении оценивалось в 8,4 млрд долларов. Специалисты ожидают, что затраты компании на сворачивание бизнеса в РФ составят около 170 млн долларов, сообщает «Интерфакс».

О прекращении работы в России 25 августа также объявил датский производитель насосов Grundfos. Компания приостановила деятельность на территории России и Беларуси с 3 марта. С этого момента Grundfos постепенно сворачивал работу в РФ, в том числе сокращал персонал.

«Без признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями, Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии», — говорится в заявлении Grundfos.

Датский производитель насосов Grundfos работал в России 23 года.

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