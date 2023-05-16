Комнаты для детей студентов предложили открыть в вузах России

Такая мера позволит поддержать студентов, которые стали родителями в период обучения.

В среднем по статистике 2018-2022 годов женщины в России рожают первого ребенка почти в 27 лет, второго — в 30,5, третьего — в 33 года. Чаще всего рождение второго и третьего ребенка приходится на пик карьеры женщины. Именно поэтому материнство чаще всего откладывают на более поздний возраст — чтобы была возможность получить образование и построить карьеру до того, как появятся дети.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать детские комнаты при учебных заведениях. Там можно организовать услуги по присмотру и уходу за детьми, чтобы студенты могли оставлять их на время учебы, сообщает RT.

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