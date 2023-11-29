Коммерческие помещения сгорели на окраине Краснодара

Возгорание произошло вечером 29 ноября на улице Красных Партизан в районе пересечения с Круговой.

В 18:43 информация о пожаре поступила диспетчеру. Спасатели прибыли на место через 7 минут и установили, что хозяйственные постройки загорелись на общей площади 100 кв. метров.

Возгорание локализовали в 19:08, а в 19:12 ликвидировали открытое горение. На месте работают 13 пожарных и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 19:41 пожар в хозпостройках полностью ликвидировали.

В соцсетях появилась информация, что сгоревшие хозпостройки использовались одной из компаний города для коммерческих целей.

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