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Комиссию по проверке градостроительного и земельного законодательства создадут в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/komissiyu-po-proverke-gradostroitelnogo-i-zemelnogo-zakonodatelstva-sozdadut-v-temryukskom-rajone
Комиссию по проверке градостроительного и земельного законодательства создадут в Темрюкском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главой комиссии станет вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов.

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 16 февраля на заседании общественного градостроительного совета Темрюкского района.

Перед совещанием глава края проинспектировал застройку новых микрорайонов Темрюка и отметил, что ни один ЖК не будет сдан без необходимой социальной инфраструктуры.

«Темрюкский район обладает огромным потенциалом. В него вкладывают многомиллиардные инвестиции, активно возводят инфраструктуру и жилье. Но для нас важно сбалансировать развитие, сделать жизнь здесь комфортной, сохранив при этом курортную составляющую и виноградопригодные земли, которых в районе 70% от всех виноградников края. Сегодня на Кубани действуют единые требования комплексной застройки с необходимыми жителям школами и детскими садами, больницами, спортивными и детскими площадками, зелеными зонами. Однако ряд возводимых объектов в муниципалитете не соответствует им. Для решения вопроса необходимо создать межведомственную комиссию и проверить соблюдение градостроительного и земельного законодательства», — сказал Кондратьев.

По словам Сергея Власова, в состав комиссии войдут представители профильных министерств и департаментов, экологи. Комиссия начнет работу со следующей недели.

«Проверим строящиеся объекты и выданные разрешения, ситуацию с землями лесного фонда, резервы и лимиты мощностей коммунальной инфраструктуры», — сказал Власов.

Главный архитектор Кубани Илья Поздняков сообщил, что эксперты проверят все выданные в районе с 2016 года разрешения на строительство. За этот период, по его словам, выдали свыше 4,9 тыс. разрешений.

Федор Бабенков сообщил, что администрация муниципалитета оперативно скорректирует все недоработки. В ближайшее время будут определены алгоритмы и сроки исправления нарушений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев в ходе рабочей поездки проинспектировал жилые комплексы «Морской», «Сады у моря» и «Панорама» в Темрюке.

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