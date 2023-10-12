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Комиссия за оплату картами Visa и Mastercard появилась в Wildberries

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/komissiya-za-oplatu-kartami-visa-i-mastercard-poyavilas-v-wildberries
Комиссия за оплату картами Visa и Mastercard появилась в Wildberries
Фото probusiness.io

Комиссию ввели в размере 3% от стоимости покупки.

«При выборе способа оплаты платежными картами международных платежных систем Visa и Mastercard <…> будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%», — объяснили в разделе сайта про способы оплаты.

Условия договора о комиссии вступили в силу 9 октября, сообщает телеканал «360».

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