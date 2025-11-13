Комиссия Госсовета РФ предложила расширить меры поддержки участников СВО

Меры поддержки военнослужащих президент РФ Владимир Путин 13 ноября обсудил с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным.

Бабушкин отметил, что на уровне правительства, Госдумы, Совета Федерации постоянно идет работа по присвоению статуса ветерана боевых действий новым категориям граждан, принимающих участие в СВО. При этом, по его словам, есть проблемы, касающиеся в первую очередь погибших в момент, когда они не имели боевого задания. Их родственники получили страховые выплаты, но не имеют возможности воспользоваться льготами. Бабушкин попросил Путина поручить Министерству обороны решить этот вопрос.

Еще одно предложение касалось совершенствования юридических процедур и документооборота. По словам Бабушкина, необходимо усовершенствовать обмен данными о ветеранах и участниках СВО и членах их семей между органами власти, фондом «Защитники Отечества».

Также подготовлены предложения в сфере медпомощи и реабилитации. Бабушкин отметил, что нужно «восстановить справедливость в отношении ребят, которые получили ранения и инвалидность, начиная с 2014 года». Кроме того, он предложил рассмотреть рекомендации по повышению доступности психологической и психотерапевтической помощи участникам СВО в период прохождения диспансеризации.

Кроме того, подготовлены предложения по обучению, профподготовке и трудоустройству ветеранов боевых действий — участников СВО, по пересмотру медицинских критериев для инвалидов.

Ряд предложений касались сферы образования. В частности, вернувшимся из зоны СВО предлагается предоставить возможность проходить подготовительные курсы перед поступлением в вузы. Также для ветеранов и членов их семей при поступлении в высшие и средние учебные заведения предлагается дать возможность поступления сверх установленных контрольных цифр приема.

Кроме того, разработан ряд предложений по созданию условий для занятий адаптивным спортом.

«Да, это все правильно, и все нужно делать. Только нужно обязательно продумать детали, чтобы, повторяю еще раз, все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали», — цитирует Путина пресс-служба президента.

