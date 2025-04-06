Комедию «Правда» по Зеллеру представит в апреле Один театр в Краснодаре

Премьерные показы спектакля «Правда» по пьесе Флориана Зеллера пройдут в краснодарском Одном театре 11, 12 и 13 апреля.

Режиссером выступил заслуженный артист Кубани, главный режиссер Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Арсений Фогелев.

Вместе с актерами зрителям предложат разобраться, что такое «сладкая ложь» и «горькая правда». Бывает ли «ложь во спасение» и «ложь во благо»? Искать ответы на эти вопросы придется на примере классического «семейного треугольника».

В ролях — Дарья Женихова, Татьяна Башкова, Виталий Борисов и Александр Теханович.

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