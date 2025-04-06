Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Комедию «Правда» по Зеллеру представит в апреле Один театр в Краснодаре

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/komediyu-pravda-po-zelleru-predstavit-v-aprele-odin-teatr-v-krasnodare
Комедию «Правда» по Зеллеру представит в апреле Один театр в Краснодаре
Фото t.me/odin_teatr

Премьерные показы спектакля «Правда» по пьесе Флориана Зеллера пройдут в краснодарском Одном театре 11, 12 и 13 апреля.

Режиссером выступил заслуженный артист Кубани, главный режиссер Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького Арсений Фогелев.

Вместе с актерами зрителям предложат разобраться, что такое «сладкая ложь» и «горькая правда». Бывает ли «ложь во спасение» и «ложь во благо»? Искать ответы на эти вопросы придется на примере классического «семейного треугольника».

В ролях — Дарья Женихова, Татьяна Башкова, Виталий Борисов и Александр Теханович.

Читайте также: рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях