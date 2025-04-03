Рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака с новым логотипом.

Согласно данным Роспатента, бренд регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг. Так, под товарным знаком группа хочет продавать музыкальные произведения, одежду, а также проводить концерты.

Заявку подали 1 апреля из США, сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

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Shaman направил в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в октябре прошлого года. В перечне товаров и услуг значились алкогольная продукция и различная косметика.

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