Комбинат бетонных изделий в Динском районе присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Предприятие «ДКБИ» подписало договор с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций.

Эксперты РЦК сформируют на комбинате рабочую группу, проведут обучающие семинары по основам бережливых технологий и диагностику основных производственных процессов. По результатам определят участок для внедрения инструментов бережливого производства.

«Развитие строительной отрасли зависит от качества и стоимости материалов, комплектующих. Сегодня в освободившейся нише нужно организовать бесперебойные поставки и выстроить логистику. Этот комплексный процесс требует оптимизации, в том числе с применением бережливых технологий», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«ДКБИ» занимается производством и реализацией железобетонных изделий, строительных растворов и цемента. Мощность цеха по производству бетона — 1 тыс. куб. м в смену. На базе комбината действует собственная лаборатория.

Присоединиться к нацпроекту могут краевые предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка предприятия должна составлять от 400 млн в год. При этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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