Команды из 17 образовательных организаций Краснодарского края проходят программу повышения квалификации
Преподаватели колледжей и техникумов Кубани учатся применять современные инструменты и технологии.
«Цифровую образовательную среду преподавателя профессиональной образовательной организации» разработали для педагогов и методистов учреждений среднего профессионального образования.
«Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса. При этом акцент делается на особенностях восприятия современных студентов, формировании у них умения быстро усваивать и анализировать информацию», — рассказал первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.
Курсы повышения квалификации организуют в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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