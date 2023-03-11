Команды из 17 образовательных организаций Краснодарского края проходят программу повышения квалификации

Преподаватели колледжей и техникумов Кубани учатся применять современные инструменты и технологии.

«Цифровую образовательную среду преподавателя профессиональной образовательной организации» разработали для педагогов и методистов учреждений среднего профессионального образования.

«Программа позволит педагогам получить важные навыки для организации образовательного процесса. При этом акцент делается на особенностях восприятия современных студентов, формировании у них умения быстро усваивать и анализировать информацию», — рассказал первый замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Курсы повышения квалификации организуют в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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