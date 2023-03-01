Правительство РФ расширяет грантовую поддержку образовательных кластеров

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2018: People attend a Worldskills welding class at the Technograd recreational and educational complex opened at the VDNKh exhibition centre. Technograd offers opportunities for people of all ages to get new professions, to attend exhibitions, master classes, and other events. Mikhail Tereshchenko/TASS Россия. Москва. Во время занятий на курсе по компетенции Worldskills "Сварочные технологии" в досугово-образовательном комплексе для людей всех возрастов "Техноград" на территории ВДНХ. Здесь можно освоить новую профессию, посетить экскурсии, поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях. Михаил Терещенко/ТАСС

Теперь получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма.

Раньше господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы.

Образовательные кластеры на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В рамках проекта готовят будущих специалистов под целевой заказ предприятий. Это поможет максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, позволит сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, а выпускникам — быстрее найти работу.

В федеральном бюджете на поддержку таких кластеров ежегодно предусмотрено почти по 11 млрд рублей. Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.

Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего профессионального образования. Получателей субсидий определяет Минпросвещения по результатам конкурсного отбора.

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