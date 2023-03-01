Правительство РФ расширяет грантовую поддержку образовательных кластеров
Теперь получать гранты от государства смогут образовательные кластеры, которые готовят будущих специалистов в области СМИ, медицины, образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма.
Раньше господдержка направлялась только образовательно-производственным кластерам, готовящим специалистов для промышленной сферы.
Образовательные кластеры на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями начали создавать в России с 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В рамках проекта готовят будущих специалистов под целевой заказ предприятий. Это поможет максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, позволит сформировать поток специалистов по направлениям, которые востребованы бизнесом, а выпускникам — быстрее найти работу.
В федеральном бюджете на поддержку таких кластеров ежегодно предусмотрено почти по 11 млрд рублей. Гранты помогают колледжам закупить специальное учебное оборудование и разработать совместно с работодателями новые образовательные программы. Часть финансирования в развитие кластеров вкладывают сами работодатели.
Заявки на предоставление господдержки могут направлять регионы, а также федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся учреждения среднего профессионального образования. Получателей субсидий определяет Минпросвещения по результатам конкурсного отбора.
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