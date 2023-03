Правительство РФ расширяет грантовую поддержку образовательных кластеров

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 4, 2018: People attend a Worldskills welding class at the Technograd recreational and educational complex opened at the VDNKh exhibition centre. Technograd offers opportunities for people of all ages to get new professions, to attend exhibitions, master classes, and other events. Mikhail Tereshchenko/TASS Россия. Москва. Во время занятий на курсе по компетенции Worldskills "Сварочные технологии" в досугово-образовательном комплексе для людей всех возрастов "Техноград" на территории ВДНХ. Здесь можно освоить новую профессию, посетить экскурсии, поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях. Михаил Терещенко/ТАСС