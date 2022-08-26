Команда РФ уступила Беларуси на военных соревнованиях «Стальная магистраль»
В Беларуси завершился последний этап конкурса «Стальная магистраль». Он входит в программу Армейских международных игр.
По условиям соревнований, участники на скорость собирали рельсошпальную решетку. Они тщательно отрабатывали все элементы, в том числе сверлили отверстия и работали с путеукладчиком.
«Очень много и упорно тренировались, разбирали каждый этап поэлементно. Каждый из нас знал, какой ему элемент взять, куда двинуться, что прикрутить, что прибить. Поэтому все двигались очень слажено, все большие молодцы», — сказал командир российского отделения, сержант Владимир Дунаев.
По итогам соревнований российская команда, в составе которой военные Южного округа, заняла второе место, уступив победу принимающей стороне — команде Беларуси.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда ЮВО выступит на завершающем этапе конкурса «Стальная магистраль» в Беларуси.
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